В Украине взлетают цены на самый доступный фрукт: что произошло и сколько стоит

Цены на яблоки нового урожая в Украине стартовали с рекордно высоких показателей – в 2,5-3 раза дороже (60–70 грн/кг оптом и до 90 грн/кг в розницу), чем в прошлом году, из-за доминирования импортной продукции и низкого спроса. Ожидается, что стоимость начнет снижаться уже со следующей недели, когда украинские садоводы выведут на рынок большие объемы ранних сортов.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Несмотря на старт сезона, рынок пока перенасыщен импортной продукцией, что удерживает общий уровень цен.

Местные производители только начинают активные поставки. Многие из них не спешат снижать цены, объясняя это тем, что украинское яблоко еще не представлено на рынке в полном объеме, а импорт, который занял его нишу, удерживает высокие позиции.

Еще один фактор – низкий спрос, ведь потребители отдают предпочтение другим, более сезонным фруктам, которые сейчас доступны на рынке: арбузам, дыням, ягодам. Это частично сдерживает рост цен, но не дает им упасть. Садоводы прогнозируют, что со следующей недели украинских яблок на рынке станет больше, и это постепенно снизит стоимость как отечественной, так и импортной продукции.

Увеличение предложения местного яблока в ближайшие недели должно привести к постепенному снижению цены. Однако вряд ли стоит ждать возвращения к прошлогодним показателям, ведь расходы на логистику, уход за садами и рост цен на удобрения и рабочую силу остаются высокими.

Сколько стоят яблоки в супермаркетах

Согласно данным "Минфин", средняя цена яблок по состоянию на 17 июля 2025 года составляет 79,49 грн/кг. Собственный анализ OBOZ.UA показал, что самые низкие цены на яблоки в крупнейших торговых сетях страны варьируются от 79,95 до 99,90 грн/кг, в частности их продают в таких супермаркетах:

АТБ – 89,99 грн/кг;

"Varus" – 89,90 грн/кг;

"Сильпо" – 139,00 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зафиксировано масштабное удешевление овощей. По состоянию на середину июля больше всего цены снизились на молодой картофель – сразу на 75%, до 15-22 грн/кг. При этом в экспертной среде прогнозируют, что в середине месяца цены на основные овощи продолжат снижаться.

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