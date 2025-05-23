В Украине выставили на продажу необычное имущество банка: что хотят пустить с молотка. Фото

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует продать ювелирные изделия, принадлежащие находящемуся в процессе ликвидации Проминвестбанку. Продажа пройдет на аукционе. Начальная цена лота – 993 059 грн.

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили:

В состав лота включено 1730 ювелирных изделий – серебряные серьги и кольца 925 пробы.

Часть украшений украшены ювелирными камнями.

"Аукцион состоится 29 мая. И пройдет по английской модели, которая предусматривает три раунда повышения цены", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: участие в онлайн-аукционе могут принять как юридические, так и физические лица. Исключения:

Граждане или юрлица России.

Лица, связанных с государством-агрессором.

"Средства, вырученные от продажи, будут направлены на расчет с кредиторами банка", – рассказали в ФГВФЛ.

Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады

В то же время, ФГВФЛ планирует прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПУАО "Фидобанк". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка. Там отметили:

На получение денег вкладчики банка имеют 30 дней, начиная с 6 мая.

Вкладчикам банка, которые еще не получили возмещение по своим вкладам, стоит обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой.

Полный список таких банков находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ужесточение правил карточных переводов с 1 июня направлено на противодействие мошенникам, а потому вряд ли скажется на развитии банковских сервисов. Более того, оно, вероятно, затронет ограниченное количество украинцев – ведь к примеру, ныне на проблемы из-за с карточных лимитов жалуются всего 3-5% граждан.

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