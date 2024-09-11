В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: список

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 688,3 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 13 сентября) запланирована продажа активов таких банков:

Укрстройинвестбанк;

Банк Сич;

Проминвестбанк;

АКБ Конкорд;

Айбокс Банк;

МР Банк;

Банк "Форвард";

Фидобанк.

"На этой неделе (9-13 сентября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 688,3 млн. грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на более 582,7 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 95,7 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 9,8 млн грн – ценные бумаги;

на 0,04 тыс. грн.

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В то же время, ФГВФЛ со 2 сентября прекратил совершать выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка-банкрота "Златобанк". А также завершил ликвидационную процедуру по нему. Там отметили:

"Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка";

согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".

"В связи с этим Фонд сообщает о прекращении 2 сентября 2024 года выплат гарантированного возмещения вкладчикам АО "Златобанк" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками АО "Златобанк" получено более 866,4 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно законодательству, погашенными теперь считаются требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.

"Просим учесть, что в связи с утверждением ликвидационного баланса банка и отчета по выполнению ликвидационной процедуры Фонд закрыл накопительный счет АО "Златобанк". Учитывая это, реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются", – резюмировали в ФГВФЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Фонд государственного имущества (ФГИУ) готовит национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации. Ожидается, что на продажу он будет выставлен через несколько месяцев после того, как в середине июля состоится общее собрание банка, на котором будет сформирован наблюдательный совет.

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