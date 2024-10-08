В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 3,6 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 11 октября) запланирована продажа активов таких банков:
- Банк "Финансы и кредит";
- Проминвестбанк;
- Мегабанк;
- МР Банк;
- Укрстройинвестбанк;
- АКБ Конкорд;
- Банк Сич;
- Айбокс Банк;
- Банк "Форвард".
"На этой неделе (7-11 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 3,6 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на около 3,6 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 0,07 млрд грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 12,4 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Клиентам крупного банка посоветовали заменить карты
В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее. Там отметили:
- сделать это можно в любом из его отделений;
- перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.
Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить"
- выбрать "Digital-карта".
"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.
Там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт. В т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.
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