В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 209,3 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 23 мая) запланирована продажа активов таких банков:

КСГ Банк;

Проминвестбанк;

МР Банк;

"Айбокс Банк";

Банк Сич;

Банк Форвард;

Укрстройинвестбанк;

АКБ "Конкорд".

"На этой неделе (19-23 мая) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 209,3 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 116,2 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 75,7 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 17,5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из его отделений.

При этом подчеркивается: перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой. Причем как по Украине, так и за границу. Как отметили в самом банке, для этого следует открыть меню "Кошелек" – после чего:

выбрать карту, которую хотите перевыпустить;

нажать "Заказать карту".

Другой способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как сообщал OBOZ.UA, ФГВФЛ планирует прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПУАО "Фидобанк". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банк.

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