В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 209,3 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 23 мая) запланирована продажа активов таких банков:
- КСГ Банк;
- Проминвестбанк;
- МР Банк;
- "Айбокс Банк";
- Банк Сич;
- Банк Форвард;
- Укрстройинвестбанк;
- АКБ "Конкорд".
"На этой неделе (19-23 мая) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 209,3 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 116,2 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 75,7 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 17,5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты
В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из его отделений.
При этом подчеркивается: перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой. Причем как по Украине, так и за границу. Как отметили в самом банке, для этого следует открыть меню "Кошелек" – после чего:
- выбрать карту, которую хотите перевыпустить;
- нажать "Заказать карту".
Другой способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить";
- выбрать "Digital-карта".
Как сообщал OBOZ.UA, ФГВФЛ планирует прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПУАО "Фидобанк". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банк.
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