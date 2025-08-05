В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 134,4 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 8 августа) запланирована продажа активов таких банков:
- Коминвестбанк;
- Проминвестбанк;
- МР Банк;
- Банк Фоторвард;
- Айбокс Банк;
- Мегабанк;
- Укрбудинвестбанк;
- КСГ Банк.
"На этой неделе (4-8 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 134,4 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 106,1 млн грн выставлены на продажу объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. Еще на 28,3 млн грн – права требования по кредитам.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.
В каких банках украинцы хранят деньги
В то же время, по состоянию на 1 июля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,478 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – таких 61,6% от общего количества.
Еще 20,8% сделали вклады в частные банки. А 17,6% – в банки иностранных групп.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия своих карт, у которых он истек с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Т.е., блокировать их не будут.
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