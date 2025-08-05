В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 134,4 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 8 августа) запланирована продажа активов таких банков:

Коминвестбанк;

Проминвестбанк;

МР Банк;

Банк Фоторвард;

Айбокс Банк;

Мегабанк;

Укрбудинвестбанк;

КСГ Банк.

"На этой неделе (4-8 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 134,4 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 106,1 млн грн выставлены на продажу объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. Еще на 28,3 млн грн – права требования по кредитам.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

В каких банках украинцы хранят деньги

В то же время, по состоянию на 1 июля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,478 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – таких 61,6% от общего количества.

Еще 20,8% сделали вклады в частные банки. А 17,6% – в банки иностранных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия своих карт, у которых он истек с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Т.е., блокировать их не будут.

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