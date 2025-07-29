Украинцы активно "сдают" деньги в банки: каким доверяют больше всего

По состоянию на 1 июля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,478 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 959,9 млрд грн.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили:

В иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 518,7 млрд грн.

В целом же, за I полугодие-2025 общий прирост вкладов граждан составил 86,4 млрд грн. А реальный рост (без учета отрицательной переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов) – 91,1 млрд. грн.

"Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 июля 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,3%. Сумма их вкладов составила 167,6 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 56,95% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 41,13%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,58% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,97%.

В целом большинство вкладов – 70,2% – являются депозитами до восстребования. Т.е. они могут быть сняты в любой момент без предварительного уведомления банка.

Меньше всего – на срок, превышающий 1 год. Таких всего 0,78%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,6% от общего количества.

Еще 20,8% сделали вклады в частные банки. А 17,6% – в банки иностранных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ФГВФЛ готовится прекратить выплачивать гарантированные суммы вкладчикам ПАТ "АКБ "Капитал". Дело в том, что банк проходит процедуру ликвидации – и в настоящее время фонд, согласно законодательству, уже составил ликвидационный баланс, а также отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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