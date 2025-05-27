В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,5 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 30 мая) запланирована продажа активов таких банков:

КСГ Банк;

Проминвестбанк;

МР Банк;

Дельта Банк;

"Айбокс Банк";

Банк Сич;

Банк Форвард;

АКБ "Конкорд".

"На этой неделе (26-30 мая) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,5 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 115,9 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 73,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 17,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Украинцы активно "сдают" деньги в банки

В то же время, рассказали фонде, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,43 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – таких 61,7% от общего количества.

Еще 20,6% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из его отделений.

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