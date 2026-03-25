В Украине выставили на продажу активы сразу 7 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 442,2 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 27 марта) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- Коминвестбанк;
- Банк Сич;
- МР Банк;
- Укрстройинвестбанк;
- Мегабанк;
- КСГ Банк.
"На этой неделе (16-20 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 442,2 грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 383,1 млн грн на продажу выставлены требования по кредитам. Кроме того:
- на 51,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, авто и другие основные средства;
- на 7,2 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.
НБУ "дал разрешение" на отслеживание банковских платежей
Со своей стороны, Нацбанк ранее запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП). Это дает возможность клиентам украинских банков отслеживать прохождение платежей в режиме 24/7 – как отправителям, так и получателям.
Для того чтобы воспользоваться трекингом СЭП, нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице нужно указать:
- UETR.
- Сумму платежа в гривнях.
Далее – выбрать вариант ответа: полный либо сокращенный. После этого – нажать "поиск".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и таким образом продлить ее использование. При этом рекомендуется поменять карту сразу 6 категориям украинцев.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!