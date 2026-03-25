В Украине выставили на продажу активы сразу 7 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 442,2 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 27 марта) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

Банк Сич;

МР Банк;

Укрстройинвестбанк;

Мегабанк;

КСГ Банк.

"На этой неделе (16-20 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 442,2 грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 383,1 млн грн на продажу выставлены требования по кредитам. Кроме того:

на 51,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, авто и другие основные средства;

на 7,2 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

НБУ "дал разрешение" на отслеживание банковских платежей

Со своей стороны, Нацбанк ранее запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП). Это дает возможность клиентам украинских банков отслеживать прохождение платежей в режиме 24/7 – как отправителям, так и получателям.

Для того чтобы воспользоваться трекингом СЭП, нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице нужно указать:

UETR.

Сумму платежа в гривнях.

Далее – выбрать вариант ответа: полный либо сокращенный. После этого – нажать "поиск".

