В Украине выставили на продажу активы сразу 7 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 272,4 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 2 мая) запланирована продажа активов таких банков:

КСГ Банк;

Проминвестбанк;

Банк Форвард;

МР Банк;

Укрстройинвестбанк;

АКБ "Конкорд";

Мегабанк.

"На этой неделе (25 апреля – 2 мая) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 272,4 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 158,5 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 111 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 2,9 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Украинцы активно "сдают" деньги в банки

В целом же, по состоянию на 1 апреля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,392 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. Таких 61,82% от общего количества.

Еще 20,51% внесли вклады в частные банки. А 17,67% – в банки иностранных групп.

Большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,4% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 40,76%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,54% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,36%.

Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 892,8 млрд грн. В иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 500 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Соответственно, клиенты с такими картами могут не переживать, что их заблокируют. Там объяснили: решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

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