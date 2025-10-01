В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 255,2 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 3 октября) запланирована продажа активов таких банков:

Коминвестбанк;

Проминвестбанк;

Айбок Банк;

Укрстройинвестбанк;

МР Банк;

"Конкорд".

"На этой неделе (29 сентября – 3 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 255,2 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 128,7 млн грн выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. А кроме того:

на 121,6 млн грн – права требования по кредитам;

на 4,8 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 0,1 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Как рассказали в самом банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

как по Украине;

так и за границу.

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Причина – действующее в Украине военное положение.

