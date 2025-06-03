В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 73,1 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 6 июня) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- КСГ Банк;
- МР Банк;
- Айбокс Банк;
- Банк "Сич";
- Банк "Форвард".
"На этой неделе (2-6 июня) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 73,1 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 70,4 млн грн выставлены на продажу объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. А кроме того:
- на 2,6 млн грн – права требования по кредитам;
- на 0,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Крупный банк изменил срок действия своих карт
В то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года.
Решение, отмечается, касается всех карт банка, срок действия которых истек в течение февраля 2022 года – марта 2025 года. При этом по таким картам:
- В течение января 2025 года – февраля 2025 года должна была быть осуществлена хотя бы одна операция – в кассах, банкоматах, платежных терминалах, для других рассчетов.
Учитываются даже неуспешные операции.
- Остаток средств равен нулю и не было никакой операции за последние 6 месяцев.
При этом оба эти условия, подчеркивается, должны выполнятся одновременно.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, у вкладчиков ПУАО "Фидобанк" осталось несколько дней для получение своих вкладов. Дело в том, что банк находится в процессе ликвидации, и Фонд гарантирования вкладов намерен прекратить выплату гарантированных сумм клиентам этого банка уже в начале июня.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!