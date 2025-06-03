В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 73,1 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 6 июня) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

КСГ Банк;

МР Банк;

Айбокс Банк;

Банк "Сич";

Банк "Форвард".

"На этой неделе (2-6 июня) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 73,1 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 70,4 млн грн выставлены на продажу объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. А кроме того:

на 2,6 млн грн – права требования по кредитам;

на 0,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Крупный банк изменил срок действия своих карт

В то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года.

Решение, отмечается, касается всех карт банка, срок действия которых истек в течение февраля 2022 года – марта 2025 года. При этом по таким картам:

В течение января 2025 года – февраля 2025 года должна была быть осуществлена ​​хотя бы одна операция – в кассах, банкоматах, платежных терминалах, для других рассчетов.

Учитываются даже неуспешные операции.

Остаток средств равен нулю и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

При этом оба эти условия, подчеркивается, должны выполнятся одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, у вкладчиков ПУАО "Фидобанк" осталось несколько дней для получение своих вкладов. Дело в том, что банк находится в процессе ликвидации, и Фонд гарантирования вкладов намерен прекратить выплату гарантированных сумм клиентам этого банка уже в начале июня.

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