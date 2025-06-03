Осталось несколько дней: клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады

У вкладчиков ПУАО "Фидобанк" осталось несколько дней для получение своих вкладов. Дело в том, что банк находится в процессе ликвидации, и Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) намерен прекратить выплату гарантированных сумм клиентам этого банка уже в начале июня.

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили: на получение денег вкладчики банка имели 30 дней, начиная с 6 мая.

"С момента обнародования этого объявления процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения будет длиться не более тридцати дней. После чего ликвидационный баланс ПУАО "Фидобанк" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: вкладчикам банка, которые еще не получили возмещение, стоит обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой – их полный список находится по ссылке.

Почему "Фидобанк" ликвидируют

В мае 2016 года НБУ отнес "Фидобанк" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе:

До этого был зафиксирован отток денежных средств со счетов юридических лиц и средств других банков.

При этом "вывод активов на связанные с акционером учреждения не производился".

В самом же банке не обращались в НБУ за получением рефинансирования и сообщили об отказе потенциального инвестора от участия в докапитализации банка.

Из-за этого, рассказали тогда в регуляторе, стали проблемы с выполнением обязательств перед клиентами. Как результат – в Нацбанке приняли решение:

Отозвать лицензию у "Фидобанка".

Ликвидировать его.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный же Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года.

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