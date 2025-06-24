В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,2 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 27 июня) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

МР Банк;

АКБ "Конкорд";

Мегабанк;

КСГ Банк;

Банк Сич.

"На этой неделе (23-27 июня) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,2 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на более 1 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 76,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 73,9 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Когда ПриватБанк может заморозить перевод на карту

В то же время, украинские банки во исполнение требования НБУ должны блокировать переводы, связанные с Россией или Беларусью. При этом разблокировать перевод будет невозможно даже в суде.

Это подтверждает и судебная практика. Так, Новобаварский районный суд Харькова решением от 7 мая 2025 года отказал украинке, которая требовала от государственного ПриватБанка разблокировать 10 тыс. евро, которые она получила в качестве возврата долга от гражданина Беларуси.

Согласно материалам дела № 639/7981/24, деньги клиентке поступили посредством перевода через международную межбанковскую систему SWIFT из банка Revolut Bank UAB. При этом сам ПриватБанк:

Средства принял, однако на карточный счет истице не засчитал.

Предложил истице предоставить действующий вид на постоянное проживание плательщика в Португалии.

Та же документ предоставила – однако "платеж на счет все равно банком зачислен не был". Ведь:

Для подтверждения постоянного проживания заемщика в Португалии она предоставила пакет документов, которые "содержат указание на то, что лицо имеет гражданство Беларуси".

Согласно постановлению Правления НБУ №21 от 24.02.2022 г., банкам запрещается совершать любые валютные операции "для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение (зарегистрированы/постоянно проживают) в Российской Федерации или в Республике Беларусь".

Суд же, отмечается, принял решение отказать в удовлетворении иска. Чем фактически разрешил блокирование поступивших на карту средств, если они были получены от граждан Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт, в т. ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь карты будут действовать по меньшей мере до 31 декабря 2025 года.

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