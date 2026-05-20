В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 13,9 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 22 мая) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- МР Банк;
- Банк Сич;
- Мегабанк;
- Дельтабанк.
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: права требования по кредитам составляют почти всю заявленную сумму. Еще на 6,2 млн грн в ФГВФЛ рассчитывают продать основные средства.
"Деньги, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.
В Украине ликвидировали банк
Ранее же Фонд завершил процедуру ликвидации АТ "АКБ "Конкорд". Таким образом, банк теперь считается ликвидированным. До этого же – с 9 марта – были прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка.
При этом подчеркивается: Фонд готово предоставить всем желающим дополнительную информацию о ликвидации банка – по телефону, либо через электронную почту.
Напомним: решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд" было принято Нацбанком летом 2023 года. Кроме того, банк оштрафовали на 400 тыс. за нарушение требований.
Основанием же для ликвидации банка, объяснили в НБУ, стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
