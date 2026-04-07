В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 64,4 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 10 апреля) запланирована продажа активов таких банков:

Коминвестбанк;

Проминвестбанк;

Мегабанк;

МР Банк.

"На этой неделе (6-10 апреля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 64,4 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на почти 24,6 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

дебиторская задолженность перед банками – на 0,5 млн грн;

объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства – на 39,2 млн грн;

ценные бумаги – на 0,02 млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

Каким банкам доверяют украинцы

В целом же, по данным Фонда, на 1 марта общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,651 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – в 60,33% случаях украинцы несут свои деньги именно в них.

Лидером же среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,083 трлн грн. В иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 568 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков хранят в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,98% от общего числа.

Также значительное количество имеет в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,06%.

