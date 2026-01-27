В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 5,85 млрд грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 30 января) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

МР Банк;

Коминвестбанк;

Банк Сич.

"На этой неделе (26-30 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 5,85 млрд грн)", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 5,83 млрд грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

почти на 13 млн ​​грн – объекты недвижимого имущества и основные средства;

на 4,51 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

Крупный госбанк закрывает центральное отделение

В свою очередь, крупный государственный "Укрэксимбанк" объявил о закрытии своего центрального отделения. Последним рабочим днем его определено 27 апреля 2026 года.

Кроме того, в этот же день будет закрыто несколько региональных филиалов учреждения, в частности в Тернополе и Черновцах. Еще несколько филиалов будут реорганизованы – в Луцке, Ривне и Хмельницком.

"Причины принятия решения – улучшение операционной эффективности Банка. А также трансформация региональной сети", – рассказали в банке.

