В Украине выставили на продажу активы сразу 2 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 40,9 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 25 сентября) запланирована продажа активов таких банков:

РВС Банк;

"Укрстройинвестбанк".

"На этой неделе (21-25 сентября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 2 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 40,9 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: на 35,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того, на 5,7 млн ​​грн – объекты недвижимого имущества, основные и транспортные средства.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

В Украине ликвидировали банк

Тем временем, в Украине ликвидировали АТ "Банк "Национальные инвестиции" – ФГВФ) завершил соответствующую процедуру. В связи с этим выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка прекращены. Как рассказали в Фонде, запись о прекращении Акционерного общества "Банк "Национальные инвестиции" как юридического лица уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

"Ликвидация АО "Банк "Национальные инвестиции"... Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о прекращении 4 августа 2026 года выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам", – говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии и ликвидации "Банка "Национальные инвестиции" было принято Нацбанком в конце 2015 года. Там напомнили:

Осенью того же года банк был отнесен к категории неплатежеспособных.

Владельцы учреждения не предпринимали никаких мер по поддержанию его ликвидности, улучшению финансового состояния и устранению нарушений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 75 трлн грн. Что на 1,3 млрд грн больше, чем было в июле. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

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