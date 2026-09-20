В Украине ликвидировали банк: клиентам прекратили возвращать вклады

В Украине ликвидировали АТ "Банк "Национальные инвестиции" – Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) завершил соответствующую процедуру. В связи с этим выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка прекращены.

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Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили: запись о прекращении Акционерного общества "Банк "Национальные инвестиции" как юридического лица уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

"Ликвидация АО "Банк "Национальные инвестиции"... Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о прекращении 4 августа 2026 года выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам", – говорится в сообщении.

Почему "Банк "Национальные инвестиции" ликвидировали

Решение об отзыве лицензии и ликвидации "Банка "Национальные инвестиции" было принято Нацбанком в конце 2015 года. Там напомнили:

Осенью того же года банк был отнесен к категории неплатежеспособных.

Владельцы учреждения не предпринимали никаких мер по поддержанию его ликвидности, улучшению финансового состояния и устранению нарушений.

"Из-за полной потери ликвидности, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов Правление Национального банка было обязано... принять решение об отнесении (банка. – Ред.) к категории неплатежеспособных...Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял постановление... об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Банк "Национальные инвестиции", – сообщили тогда в НБУ.

Какие требования Нацбанк ввел к внесению денег на банковские карты

В то же время, в Украине действуют обновил правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. В частности, согласно решению НБУ, с 26 июня пользователю в обязательном порядке необходимо подтверждать номер мобильного телефона – т.е., верифицироваться.

При этом на квитанции, которая будет формироваться после завершения операции, обязательно будет указываться полный номер телефона плательщика. А поставщиков услуг обязали обеспечивать украинцам безопасность – в частности, гарантировать, что код не был передан другим лицам.

Вместе с тем, подчеркивается: без ввода этого кода транзакция не завершится – однако в SMS-подтверждении будут нуждаться не все платежи. Без пароля по-прежнему можно будет:

оплатить налоги и коммунальные услуги;

покупать транспортные билеты;

пополнять проездные карты;

пополнять мобильную связь – но только в пределах 500 грн в месяц на один номер;

вносить наличные на счет, к которому привязана карта – но только при условии, что терминал успешно считал номер карты и плательщик подтвердил операцию с помощью ПИН-кода или через банковское приложение.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 75 трлн грн. Что на 1,3 млрд грн больше, чем было в июле. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

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