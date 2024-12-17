В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 13,9 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 20 декабря) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- Банк "Финансы и Кредит";
- КСГ Банк;
- Банк Сич;
- Укрстройинвестбанк;
- Айкос Банк;
- Мегабанк;
- МР Банк;
- Банк "Форвард";
- АКБ "Конкорд".
"На этой неделе (16 декабря – 20 декабря) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 13,9 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 13,8 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 148,6 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 3 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
- на 0,3 млн грн – ценные бумаги.
Тигипко разрешили купить банк в Украине
В то же время, Акционер группы "ТАС" Сергей Тигипко получил разрешение от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на концентрацию путем опосредованного приобретения "Идея Банк". Речь идет о 100% акций учреждения.
Как сообщили в самой группе, следующим и одновременно финальным шагом для юридического завершения соглашения должно быть решение Нацбанка о согласовании существенного участия в АО "Идея Банк".
"Предоставление разрешения АМКУ является одним из важных шагов по завершению подписанного с Getin Holding (Польша) соглашения по приобретению группой "ТАС" акций АО "Идея Банк". …Необходимый пакет документов представлен на рассмотрение регулятора банковского рынка. Решение НБУ ожидается", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Фонд гарантирования вкладов начнет выплачивать возмещение вкладчикам обанкротившегося банка "Коминвестбанк" не позднее чем на 20 рабочий день после отнесения банка к категории неплатежеспособных. НБУ же признал его таким 5 декабря, поэтому начало выплат стартует до конца текущего месяца.
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