В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 13,9 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 20 декабря) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Банк "Финансы и Кредит";

КСГ Банк;

Банк Сич;

Укрстройинвестбанк;

Айкос Банк;

Мегабанк;

МР Банк;

Банк "Форвард";

АКБ "Конкорд".

"На этой неделе (16 декабря – 20 декабря) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 13,9 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 13,8 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 148,6 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 3 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 0,3 млн грн – ценные бумаги.

Тигипко разрешили купить банк в Украине

В то же время, Акционер группы "ТАС" Сергей Тигипко получил разрешение от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на концентрацию путем опосредованного приобретения "Идея Банк". Речь идет о 100% акций учреждения.

Как сообщили в самой группе, следующим и одновременно финальным шагом для юридического завершения соглашения должно быть решение Нацбанка о согласовании существенного участия в АО "Идея Банк".

"Предоставление разрешения АМКУ является одним из важных шагов по завершению подписанного с Getin Holding (Польша) соглашения по приобретению группой "ТАС" акций АО "Идея Банк". …Необходимый пакет документов представлен на рассмотрение регулятора банковского рынка. Решение НБУ ожидается", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Фонд гарантирования вкладов начнет выплачивать возмещение вкладчикам обанкротившегося банка "Коминвестбанк" не позднее чем на 20 рабочий день после отнесения банка к категории неплатежеспособных. НБУ же признал его таким 5 декабря, поэтому начало выплат стартует до конца текущего месяца.

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