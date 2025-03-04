В Украине выставили на продажу активы 7 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 481,3 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 7 марта) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

МР Банк;

Айбкос Банк;

Укрстройинвестбанк;

Мегабанк;

КСГ Банк;

Банк Сич.

"На этой неделе (3-7 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 481,3 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 226,7 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 229,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 24,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

ПриватБанк изменил условия тарифа на перевод денег

Тем временем, государственный ПриватБанк продлил срок действия сниженных тарифов на международные переводы со своих валютных карт в "Приват24" на зарубежные карты. По решению банка тариф 1% на такие переводы будет действовать до 15 мая. Там отметили: до снижения действовал тариф 2%.

Впрочем, подчеркнули в банке, несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне. Она составляет 50 грн.

"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн), вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений финучреждения.

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