Правительство будет меньше следить за ценами на важные продукты: принято решение
Кабмин ослабил контроль за ценами на социально значимые товары. В частности, там снизили периодичность проведения мониторинга потребительских цен на социально значимые продукты.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил: теперь такой мониторинг будет проходить 1 раз в неделю, а не ежедневно, как раньше.
Кроме того, отмечается, отменяется норма обязывающая Госслужбу по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей еженедельно проводить анализ задекларированных розничных цен на ряд товаров. В частности:
- имеющих существенную социальную значимость;
- противоэпидемического назначения, необходимы для предотвращения COVID-19.
Напомним: контроль за ценами на социально значимые товары в Украине возобновили весной 2020 года – после введения карантина из-за вспышки COVID-19. А в начале 2022 года эти меры были усилены.
В июле-2023 же Кабмин продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров на период военного положения и 3 месяцев после его окончания. Сократив при этом список до:
- муки пшеничной высшего сорта;
- молока пастеризованное жирностью 2,5%;
- ржано-пшеничного хлеба;
- яиц куриных категории С1;
- куриных тушек (а также их четверти);
- батона;
- рафинированного подсолнечного масла.
Цены растут
Тем временем, за год – с июля 2022 года по июль 2023-го – продукты питания в Украине подорожали на 12,8%. Больше всего – яйца, сразу на 56,4%. Более чем 20% добавили в цене:
- фрукты – 25,1%;
- мясо и мясопродукты – 22,3%.
Также сразу несколько позиций подорожали более чем на 10%. Речь о:
- рыбе и продуктах из рыбы, цены на которые выросли на 17,9%;
- сыре и твороге – на 13%;
- масле – 12,7%;
- молоке – 10,6%;
- сахаре – 10,1%.
Немногим меньше подорожал хлеб – на 9,7%. Макаронные изделия выросли в цене на 4,5%. Овощи – на 2,6%. Хлебопродукты – на 0,9%.
В то же время одна позиция подешевела. Цены на подсолнечное масло снизились на 6,3%.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что несмотря на годовой рост цен, в ближайшие месяцы украинцам не стоит бояться повышения цен на продовольствие. В частности, хлебобулочные и молочные товары, по словам члена аграрного комитета Верховной Рады Дмитрия Соломчука, не будут дорожать, по крайней мере, до зимы.
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