Правительство будет меньше следить за ценами на важные продукты: принято решение

Кабмин ослабил контроль за ценами на социально значимые товары. В частности, там снизили периодичность проведения мониторинга потребительских цен на социально значимые продукты.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил: теперь такой мониторинг будет проходить 1 раз в неделю, а не ежедневно, как раньше.

Кроме того, отмечается, отменяется норма обязывающая Госслужбу по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей еженедельно проводить анализ задекларированных розничных цен на ряд товаров. В частности:

имеющих существенную социальную значимость;

противоэпидемического назначения, необходимы для предотвращения COVID-19.

Напомним: контроль за ценами на социально значимые товары в Украине возобновили весной 2020 года – после введения карантина из-за вспышки COVID-19. А в начале 2022 года эти меры были усилены.

В июле-2023 же Кабмин продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров на период военного положения и 3 месяцев после его окончания. Сократив при этом список до:

муки пшеничной высшего сорта;

молока пастеризованное жирностью 2,5%;

ржано-пшеничного хлеба;

яиц куриных категории С1;

куриных тушек (а также их четверти);

батона;

рафинированного подсолнечного масла.

Цены растут

Тем временем, за год – с июля 2022 года по июль 2023-го – продукты питания в Украине подорожали на 12,8%. Больше всего – яйца, сразу на 56,4%. Более чем 20% добавили в цене:

фрукты – 25,1%;

мясо и мясопродукты – 22,3%.

Также сразу несколько позиций подорожали более чем на 10%. Речь о:

рыбе и продуктах из рыбы, цены на которые выросли на 17,9%;

сыре и твороге – на 13%;

масле – 12,7%;

молоке – 10,6%;

сахаре – 10,1%.

Немногим меньше подорожал хлеб – на 9,7%. Макаронные изделия выросли в цене на 4,5%. Овощи – на 2,6%. Хлебопродукты – на 0,9%.

В то же время одна позиция подешевела. Цены на подсолнечное масло снизились на 6,3%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что несмотря на годовой рост цен, в ближайшие месяцы украинцам не стоит бояться повышения цен на продовольствие. В частности, хлебобулочные и молочные товары, по словам члена аграрного комитета Верховной Рады Дмитрия Соломчука, не будут дорожать, по крайней мере, до зимы.

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