В Украине введут лимиты на банковские переводы: озвучены детали

В Украине для борьбы с мискодингом (изменение назначения платежей во избежание налогообложения) предлагают временно, на период действия военного положения, ввести новые ограничения на банковские переводы. Такие предложения выдвинули представители НБУ, а новшества готовят вместе с профильным комитетом Рады.

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал на своей странице в Telegram. Изменения предлагают принять в Закон Украины "О платежных услугах", по усилению требований к размеру собственного капитала предоставлятелей платежных услуг и увеличению размеров штрафов за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

"Установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества и т.д. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания. соответствующему подкомитету по подготовке вместе с НБУ необходимых изменений в законодательство", – написал Гетманцев.

Как проверяют переводы сейчас

В Украине из-за переводов могут заблокировать карточку и требовать документы, объясняющие такие финансовые действия. Под особое подозрение подпадают крупные онлайн-покупки, снятие крупных сумм, сделки с криптовалютой, крупные переводы.

Надежда Чаленко, руководитель юридического департамента YouControl, рассказывает: заблокировать карточку могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.п.), или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств .

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью; получение большой суммы на карточку и ее выведение наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн.;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

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