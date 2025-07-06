В Украине в последний рейс поехал поезд на популярном направлении: почему больше не будет ходить

В Украине в последний рейс отправился поезд №708/707 Одесса – Винница – Одесса. Дело в том, что он был временным и последняя поездка планировалась именно на 6 июля.

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Об этом сообщали в "Укрзалізниці". Там отмечали:

Поезд должен был ходить 4 и 6 июля.

Завершить свой последний рейс поезд должен в 20:59 – по прибытии из Винницы в Одессу.

"Хорошая новость для тех, кто планирует поездку между Одессой и Винницей! На пиковые даты назначаем дополнительный поезд №708/707 Одесса – Винница – Одесса, который будет курсировать 4 и 6 июля 2025 года", – говорилось в сообщении о запуске поезда.

Вместе с тем, в настоящее время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом же временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связано же это может быть с разными факторами. В частности:

праздниками;

пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

К примеру, ранее "Укрзалізниця" запустила сразу несколько новых поездов, которые будут следовать из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов иТрускавец. Также назначили поезд между Львовом и Одессой.

При этом все поезда будут временными – рейсы запланированы на отдельные дни июня и июля. Так:

Поезд № 291/292 Киев – Львов – Киев.

Начал курсировать 27 июня. Последний рейс назначен на 31 июля.

Поезд №159/160 Киев – Трускавец.

Начал курсировать 29 июня. Последний рейс назначен на 30 июля.

Поезд № 168/167 Львов – Одесса.

Начал курсировать 27 июня. Последний рейс назначен на 20 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, женские купе появились еще в трех поездах "Укрзалізниці". Во всех них такие купе будут в вагоне №5. Первые же рейсы обновленные поезда начнут совершать с 25 июля.

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