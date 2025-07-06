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В Украине отправят в рейсы новые поезда о особенными купе: кого в них будут пускать

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине отправят в рейсы новые поезда со специальными вагонами

Женские купе появились еще в трех поездах "Укрзалізниці". Во всех них такие купе будут в вагоне №5. Первые же рейсы обновленные поезда начнут совершать с 25 июля.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что в целом женские купе появились в поездах:

  • №38/37 Киев – Запорожье.
  • №98/97 Ковель – Киев.
  • №22/21 Львов – Харьков.

"Масштабируем проект женских купе. Добавляем еще три поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны", – говорится в сообщении.

Стоят ли дороже билеты в женские билеты

В то же время, отметили в перевозчике, стоимость билетов в женские купе не отличается от обычных. Т.е., переплачивать за них не придется. Впрочем, не предусмотрены и скидки. Так:

  • На поезд №38/37 Киев – Запорожье билеты в женские купе продают по 882,75 грн.
Сколько стоят билеты в женские купе
  • На поезд №98/97 Ковель – Киев – по 336,84 грн.
Женские купе появились еще в трех поездах "Укрзалізниці"
  • На поезд №22/21 Львов – Харьков же билетов в женские купе на рейс 25 июля уже не осталось.
Купить билеты на поезд Укрзалізниця

"В такие купе допускаются только женщины. Или женщины с детьми до 5 лет включительно", – подчеркнули в "Укрзалізниці".

При этом подчеркивается: при выборе женского купе при покупке билетов следует обращать внимание на соответствующую отметку – "Женское купе". При чем как в приложении, так и на сайте.

В каких поездах уже есть женские купе

В целом же, рассказали в "Укрзалізниці", женские купе действуют уже в 15 поездах. Это:

  • №1/2 Харьков – Ворохта.
  • №3/4 Запорожье – Ужгород.
  • №5/6 Запорожье – Ясиня.
  • №15/16 Харьков – Ясиня.
  • №17/18 Харьков – Мукачево (Ужгород).
  • №22/21 Львов – Харьков.
  • №26/25 Одесса – Ясиня.
  • №29/30 Киев – Ужгород.
  • №38/37 Киев – Запорожье.
  • №41/42 Днепр – Трускавец.
  • №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск.
  • №75/76 Киев – Кривой Рог.
  • №81/82 Киев – Чоп (Ужгород).
  • №95/96 Киев – Рахов.
  • №98/97 Ковель – Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила сразу несколько новых поездов из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов, Одессу, Трускавец. Также назначается поезд между Львовом и Одессой.

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