В Украине отправят в рейсы новые поезда о особенными купе: кого в них будут пускать

Женские купе появились еще в трех поездах "Укрзалізниці". Во всех них такие купе будут в вагоне №5. Первые же рейсы обновленные поезда начнут совершать с 25 июля.

Видео дня

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что в целом женские купе появились в поездах:

№38/37 Киев – Запорожье.

№98/97 Ковель – Киев.

№22/21 Львов – Харьков.

"Масштабируем проект женских купе. Добавляем еще три поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны", – говорится в сообщении.

Стоят ли дороже билеты в женские билеты

В то же время, отметили в перевозчике, стоимость билетов в женские купе не отличается от обычных. Т.е., переплачивать за них не придется. Впрочем, не предусмотрены и скидки. Так:

На поезд №38/37 Киев – Запорожье билеты в женские купе продают по 882,75 грн.

На поезд №98/97 Ковель – Киев – по 336,84 грн.

На поезд №22/21 Львов – Харьков же билетов в женские купе на рейс 25 июля уже не осталось.

"В такие купе допускаются только женщины. Или женщины с детьми до 5 лет включительно", – подчеркнули в "Укрзалізниці".

При этом подчеркивается: при выборе женского купе при покупке билетов следует обращать внимание на соответствующую отметку – "Женское купе". При чем как в приложении, так и на сайте.

В каких поездах уже есть женские купе

В целом же, рассказали в "Укрзалізниці", женские купе действуют уже в 15 поездах. Это:

№1/2 Харьков – Ворохта.

№3/4 Запорожье – Ужгород.

№5/6 Запорожье – Ясиня.

№15/16 Харьков – Ясиня.

№17/18 Харьков – Мукачево (Ужгород).

№22/21 Львов – Харьков.

№26/25 Одесса – Ясиня.

№29/30 Киев – Ужгород.

№38/37 Киев – Запорожье.

№41/42 Днепр – Трускавец.

№43/44 Черкассы – Ивано-Франковск.

№75/76 Киев – Кривой Рог.

№81/82 Киев – Чоп (Ужгород).

№95/96 Киев – Рахов.

№98/97 Ковель – Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила сразу несколько новых поездов из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов, Одессу, Трускавец. Также назначается поезд между Львовом и Одессой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!