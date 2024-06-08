В Украине в некоторых сферах взлетел размер зарплат: это происходит из-за рекордного дефицита кадров

В Украине зарплаты за год выросли на 22,5%. В среднем заработная плата в первом квартале текущего года составила 18,9 тыс. грн. Рост зарплат вызван дефицитом кадров.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. Наибольший рост наблюдается во временном размещении и организации питания и строительстве: в среднем зарплаты в этих областях выросли на 44,1% и 44% (до 15 тыс. и 14,5 тыс. грн соответственно). Также среди сфер, в которых значительно выросли зарплаты:

водный транспорт (на 42%) – до 26 тыс. грн;

почтовая и курьерская деятельность (на 38,3%) – до 13,7 тыс. грн.;

информация и телекоммуникации (на 35,6%) – до 49,4 тыс. грн.

Традиционно больше всего зарабатывают именно работники сферы информационных технологий. Высокая средняя зарплата также в сфере финансовой и страховой деятельности – 39,1 тыс. грн. В авиационном транспорте платят 34,6 тыс. грн. в среднем. Отметим, украинским экипажам разрешили работать за границей для того, чтобы они за время войны не потеряли свою квалификацию и смогли быстро вернуться к работе в Украине после войны.

Причина столь стремительного роста зарплат – рекордный дефицит кадров. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы привлечь новых работников. И в НБУ, по результатам исследований, и в Европейской бизнес ассоциации говорят о том, что работодатели вынуждены повышать зарплаты даже в сложных экономических условиях – прежде всего из-за дефицита кадров, чтобы не потерять работников. В прошлом году средняя зарплата выросла на 17,3%.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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