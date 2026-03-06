АЗС рано накрутили цены на бензин: украинцам объяснили, стоит ли запасаться топливом

Стремительное повышение цен на топливо напугало украинцев – всего за несколько дней средняя стоимость литра на АЗС подскочила на 6 грн. Однако своевременность такого роста вызывает сомнения как у экспертов, так и у Антимонопольного комитета. Украинцам пока не советуют делать запасы горючего.

Топливный эксперт Леонид Косянчук в комментарии OBOZ.UA пояснил, что запасов топлива у большинства операторов было минимум на десять дней. Если подорожание было бы вызвано конфликтом в Персидском заливе – оно произошло бы с временной задержкой, не раньше 10-15 марта.

"Цены подняли премиальщики, затем средний ценовой сегмент и дискаунтеры за ними. Это привело к неоправданному ажиотажному спросу. Возникли очереди на на заправках. Еще гром не прогремел, а уже все крестятся. То есть не сначала люди посмотрели новости и поехали заправляться, а сначала цены выросли и потом люди поехали заправляться", – убежден Косянчук.

Что может произойти с ценами в будущем

Эксперт считает, что ситуация может ухудшиться в будущем из-за возможного мирового топливного коллапса, связанного с конфликтом в Персидском заливе. Через перекрытый Ормузский пролив шло как минимум 20% мировой нефти и примерно треть всего мирового сжиженного газа.

"Если будет надолго перекрыт Ормузский пролив и 20% нефти на мировом рынке не будет откуда взять – будет дефицит нефти и тогда соответственно цены пойдут вверх. Как будет 100-120 долларов за баррель, то мы будем видеть уже совсем другие цены на нефтепродукты", – рассказал эксперт.

Он считает, если боевые действия на ближнем востоке прекратятся, то и цена на топливо в Украине может "откатиться". "Цену и подняли для того, чтобы когда ситуация уляжется в Персидском заливе, то откатиться назад. Их подняли на 3-5 грн, а откатятся назад на 1-2", считает Леонид Косянчук.

Законно ли повышение цены

По мнению Леонида Косянчука повышение цены не противоречит требованиям действующего законодательства. Впрочем, из-за одновременного подъема в нескольких сетях АЗС он не исключает факта существования картельного сговора (неформальное соглашение участников одной рыночной отрасли продавать товары или услуги по определенной цене).

"Закон позволяет. Я могу поставить и 120 грн за литр. Если бы у меня кто-то купил по такой цене. Но когда одновременно сети поднимают примерно на одинаковую цену, ну, здесь уже есть вопрос и к Антимонопольному комитету, не присутствует ли там картельный сговор", – объясняет Косянчук.

Ранее OBOZ.UA писал, что Бюро экономической безопасности отчиталось об уменьшении объема теневого рынка АЗС. Только в ноябре 2025 года зафиксировали 538 нелегальных АЗС. Тогда как по состоянию на январь 2026 года их количество сократилось до 82 (в 6,5 раз).

