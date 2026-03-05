АЗС в Украине должны за 3 дня объяснить "космические" цены на бензин: АМКУ объявил ультиматум

Повышение в Украине цен на автомобильное топливо – в частности бензин, дизельное топливо и сжиженный газ – имеет признаки рыночного сговора. Поэтому топливные сети должны до 7 марта предоставить аргументацию своих действий.

Об этом, как сообщает Суспільне, заявил председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко. Если в действиях сетей АЗС обнаружат нарушения законодательства об экономической конкуренции, они могут потерять 10% выручки за 2025 год.

АМКУ объявил ультиматум АЗС

По его словам, сетям АЗС направили "исчерпывающий" перечень вопросов, чтобы получить официальную информацию о причинах и основаниях повышения цен на нефтепродукты. В комитете определили сжатый срок для предоставления таких данных – три дня.

"После этого, чтобы не делать каких-то преждевременных выводов, будет дана оценка причинам и основаниям повышения цен на нефтепродукты и тенденциям, которыми руководствовались и следовали все участники рынка светлых нефтепродуктов. Будет предоставляться оценка их действиям, согласно статье шестой Закона о защите экономической конкуренции", – предупредил Кириленко.

Что будет дальше

Антимонопольный комитет хочет определить, есть ли в сетях заправок признаки сговора, схожести действий участников рынка. Кириленко отметил, что меры контроля со стороны АМКУ осуществлялись на рынке и до 4 марта, а тенденция изменений ценового поведения участников рынка началась еще в конце января.

АЗС, у которых выявят нарушения, могут ждать жесткие наказания. Законодательство предусматривает штрафы до 10% от выручки каждого субъекта хозяйствования за предыдущий отчетный период (то есть сейчас — за весь 2025 год).

В то же время Кириленко подчеркнул, что в Украине государство не регулирует цены на светлые нефтепродукты, а рынок полностью зависит от импорта. Поэтому колебания мировых цен сказываются и на стоимости топлива для потребителей, и сейчас топливо дорожает не только в Украине, но и во всей Европе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, военный конфликт между Ираном, Израилем и США стал причиной потрясений на энергетических рынках во всем мире. Цены на нефть стремительно выросли, а вместе с ними – и цены на АЗС в странах Европейского Союза, где стоимость бензина и дизтоплива достигла уровней, которых не видели уже несколько лет.

