В Украине обновили правила подачи документов в банки: что изменилось

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации Украины совместно запустили проект "комплексного шеринга", который упростит обмен электронными документами между банками, клиентами и государственными реестрами. Эта инициатива позволит гражданам передавать банкам несколько документов одновременно через приложение Дія, что облегчит получение банковских услуг и будет способствовать быстрому обмену информацией.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ). "Совместно с Министерством цифровой трансформации мы внедряем новую модель, которая существенно упростит процесс получения гражданами финансовых услуг ", – говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что происходит рассмотрение возможности комплексной передачи копий электронных документов и соответствующих данных, сформированных через использование приложения Дія (то есть процесс, известный как "комплексный шеринг"). Национальный банк Украины отмечает, что в текущий момент, если клиент нуждается в предоставлении электронных копий нескольких цифровых документов для получения банковских услуг, ему часто приходится посылать каждый из этих цифровых документов отдельно, что может привести к множественным процедурам передачи и подтверждения запросов.

Что такое мультишеринг

Новая модель позволит людям предоставлять банкам одновременно электронные копии нескольких документов и информацию об их финансовом состоянии по одному запросу. Это означает, что украинцы смогут использовать приложение Дія, чтобы отправить не только копии документов, но и справки о доходах и другие необходимые документы в несколько кликов, упрощая процесс для клиентов и банков.

"Благодаря мультишерингу украинцы смогут через Действие делиться не только копиями и данными цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5, ОК-7 за раз в несколько кликов. Банк посылает запрос, а клиент подтверждает его с помощью Дії. Подписи, поэтому сразу видит название банковского учреждения, перечень необходимых документов и понимает, кому и передающие копии", — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в национальном сервисе государственных услуг Дія появилось возможность обновления справки и помощи от государства на семью внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь не нужно собирать документы, потому что это можно сделать в несколько кликов.

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