В Украине упала цена на популярную сезонную ягоду: какая стоимость

Сезон украинской черешни в этом году начался почти на три недели раньше благодаря благоприятным погодным условиям, что повлекло за собой снижение цен на 16% по сравнению с прошлым годом. Пока на рынке "Шувар" черешня стоит от 75 до 120 грн за килограмм, в то время как в магазинах цена колеблется от 107 до 160 гривен.

Об этом OBOZ.UA сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове. "Нынешний старт продаж украинской черешни значительно отличается от даты начала сезона прошлого года, приходившейся на 30 мая ", - отметила она.

Благоприятные погодные условия привели к созреванию урожая, что повлияло на рыночную ситуацию. На рынке уже присутствуют значительные партии черешни, что привело к существенному снижению цен по сравнению с прошлым годом. Сегодня отечественная черешня стоит на 16% дешевле, чем на старте продаж в прошлом году. На рынке Шувар стоимость закарпатской черешни составляет от 75 до 120 грн за килограмм.

Если погодные условия останутся благоприятными, можно ожидать еще более высококачественной отечественной черешни, что может привести к снижению цен. "В целом, черешневый сезон в Украине сегодня демонстрирует смесь преимуществ раннего старта и региональные вызовы в логистике, что может привести к разнообразным сценариям ценообразования и доступности продукции по мере развития сезона ", – отмечает Попович.

Цены на черешню в магазинах

Пока не все магазины получили поставки черешни, однако некоторые уже начинают выставлять ее на продажу. Ожидается, что по мере увеличения поставок цены могут изменяться, но пока средняя цена составляет около 140 грн за килограмм. В частности:

METRO – 166, 30 грн/кг;

Сильпо – 99,90 грн/кг;

NOVUS – 107 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на огурцы для весеннего сезона достигли самой низкой отметки за все время полномасштабной войны – оптовые цены держатся на уровне 35-40 грн/кг. Это объясняется благоприятными погодными условиями, сложившимися весной 2024 года, а также снижением ажиотажа на овощ.

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