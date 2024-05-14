Такого не было с начала войны: цена на популярный в Украине овощ достигла дна

Цены на огурцы для весеннего сезона достигли самой низкой отметки за все время полномасштабной войны – оптовые цены держатся на уровне 35-40 грн/кг. Это объясняется благоприятными погодными условиями, сложившимися весной 2024 года, а также снижением ажиотажа на овощ.

Как пишет Agrotimes, об этом заявил аналитик плодоовощного рынка в проекте EastFruit Евгений Кузин. Он отметил, что сезон украинских огурцов начался в середине марта.

"Теплая погода в апреле ускорила созревание, а вместе с ним и снижение цен на огурцы на фоне традиционного роста их предложения", - объясняет аналитик плодоовощного рынка в проекте EastFruit Евгений Кузин.

Сколько стоит огурцы в магазинах?

Кузин отметил, что первая половина весны цены на огурцы держались в пределах 65-100 грн/кг. Сейчас цена оптового рынка "Шувар" составляет 35-40 грн/кг.

По данным " Минфина ", в апреле средние розничные цены на огурцы были на уровне 109-193 грн/кг, в зависимости от сорта овоща:

гладкие – 128,18 грн/кг;

долгоплодные – 109,30 грн/кг;

короткоплодные – 112,39 грн/кг;

Эстафета – 193,79 грн/кг;

тепличные – 159,90 грн/кг.

Вместе с тем, по состоянию на 14 мая в крупнейших сетях супермаркетов стоимость огурцов уже гораздо более приятна для потребителя:

огурцы гладкие у Metro – 79,9 грн/кг;

долгоплодные у Novus – 59,99 грн/кг;

короткоплодные в "Ашане" – 69,8 грн/кг;

"Эстафета" в "Мегамаркете" – 93,6 грн/кг;

Как уже сообщал OBOZ.UA, в целом с апреля-2023 по апрель-2024 цены на продукты питания в Украине снизились на 0,8%. Вместе с тем, цены конкретно на яйца упали на 41,9%. Но некоторые позиции, напротив, подорожали.

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