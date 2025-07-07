В Украине таможня выявила тысячи нарушений на 6 млрд грн: какое имущество изъяли

Украинские таможенники только за первое полугодие 2025 года обнаружили 4 873 нарушения таможенных правил на общую сумму в 6 миллиардов гривен. Среди изъятого имущества – транспортные средства, валюта, промышленные и продовольственные товары.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины (ГТС). Таким образом, только за июнь было выявлено 778 новых нарушений, то есть в среднем почти 26 случаев ежедневно – это немного меньше, чем было до того(27 нарушений в день в январе-мае).

В ГТС отметили, что фиксируют не только попытки незаконного перемещения товаров, но и масштабные нарушения с сокрытием реальной стоимости грузов и попытками обойти таможенный контроль. В рамках 1 780 дел работники таможен временно изъяли предметы правонарушений на общую сумму почти 370 млн грн, в частности:

промышленных товаров на 213 млн грн ;

на ; транспортных средств – на более 122 млн грн ;

– на более ; продовольственных товаров – более 33 млн грн ;

– более ; валюты – на 2,2 млн грн.

В 899 делах о нарушении таможенных правил, в том числе и тех, которые были заведены в предыдущие периоды, таможни применили административные взыскания в виде штрафов на сумму 31 млн грн. Все эти средства направили в государственный бюджет. Еще 2 689 дел на сумму более 5,5 млрд грн были переданы на рассмотрение в суды, которые приняли решение о конфискации товаров и наложении штрафов на общую сумму 2,5 млрд грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с мая в пунктах пропуска на границе Украины запустили мобильные сканеры, которые позволяют осуществлять досмотр транспортных средств и грузов без их открытия. Новейшее оборудование значительно сократит время таможенного контроля и повысит его эффективность, чтобы эффективнее противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства. Ими оборудовали пункты пропуска, которые являются ключевыми направлениями для украинского экспорта в страны ЕС:

"Порубное – Сирет" (Румыния);

(Румыния); "Орловка – Исакча" (Румыния);

(Румыния); "Ужгород – Вишне Немецкое" (Словакия);

(Словакия); "Краковец – Корчова" (Польша);

(Польша); "Ягодин – Дорогуск" (Польша).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!