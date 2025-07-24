В Украине существенно переписали цены на жилье: сколько стоят квартиры в разных регионах

В первом полугодии 2025 года в Украине цены на квартиры выросли на 11%, при этом количество откликов от потенциальных покупателей упало на 9%. Медианная цена квартиры в Украине выросла до $49 900 (+11%), при этом 1-комнатки дороже всего стоят в Киеве – $75 000, Львове – $55 000, и Одессе – $44 650.

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Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики OLX Недвижимость, которые подготовили масштабный дайджест о том, что происходило на рынке недвижимости в первом полугодии 2025 года. В июне 2025 года на OLX было размещено более 158,7 тыс. активных объявлений о продаже квартир – на 4% больше, чем в начале года.

В то же время количество откликов уменьшилось на 9% – с более 590 тыс. до 536 тыс., что указывает на снижение активности со стороны потенциальных покупателей. Медианная цена по всем типам квартир составляет $49 900, что на 11% больше, чем в начале года. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры — до $61 000 (+8%), за ними следуют двухкомнатные ($49 900, +10%) и однокомнатные ($37 500, +7%).

Где дороже всего и где дешевле всего

Аналитики отдельно выделили динамику медианной стоимости 1-комнатного жилья во всех регионах Украины. Самые дорогие города по состоянию на июнь 2025 года:

Киев – $75 000 (+9%);

– $75 000 (+9%); Львов – $55 000 (0%);

– $55 000 (0%); Винница – $47 000 (-2%);

– $47 000 (-2%); Одесса – $44 650 (+10%);

– $44 650 (+10%); Ужгород – $39 800 (-5%);

– $39 800 (-5%); Ивано-Франковск – $39 800 (+10%).

Самые дешевые регионы

Херсон – $15 000 (-2%);

– $15 000 (-2%); Запорожье – $15 850 (0%);

– $15 850 (0%); Николаев – $18 000 (-5%);

– $18 000 (-5%); Сумы – $17 000 (0%);

– $17 000 (0%); Кропивницкий – $24 900 (+4%).

Наибольший рост в процентах

Харьков – +22% ($21 900)

– +22% ($21 900) Одесса – +14% ($44 650)

– +14% ($44 650) Хмельницкий – +12% ($32 500)

– +12% ($32 500) Ивано-Франковск – +10% ($39 800)

Наибольшее падение

Ужгород и Николаев – по (-5%);

и – по (-5%); Винница – (-2%);

– (-2%); Херсон – (-2%);

– (-2%); Тернополь – (-1%).

Несмотря на общий рост стоимости, спрос на жилье снижается. Наибольший спад в категории трехкомнатных квартир: количество отзывов уменьшилось на 14%. Однокомнатное жилье потеряло 7% интереса, а двухкомнатное – 6%.

Активно реагируют на объявления покупатели однокомнатных и двухкомнатных квартир: в среднем по 3,8 отклика на одно объявление. В трехкомнатных только 2,7.

Аналитики ожидают постепенную стабилизацию спроса, если макроэкономическая ситуация останется стабильной. Однако дальнейший рост цен без поддержки со стороны покупателей может привести к замедлению продаж и накоплению предложений на рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в прифронтовых регионах Украины рынок недвижимости фактически остановился, ведь новостройки не возводятся, а цены на вторичное жилье упали на 30-50% из-за низкого спроса и рисков безопасности. Зато в западных областях и Киеве строительство продолжается, аренда и покупка набирают обороты, а рост спроса подталкивает цены вверх.

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