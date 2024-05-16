В Украине резко изменили стоимость главной весенней ягоды: сколько теперь стоит в супермаркетах

Украинский рынок клубники сталкивается с ростом цен из-за ухудшения погодных условий и нестабильности поставок. Стоимость весенней ягоды от украинских производителей значительно выросла, достигая 50-80 грн за килограмм. Цены в супермаркетах также держатся на высоком уровне, примерно 150 грн за килограмм ягод.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Основной причиной удорожания является неудовлетворительная поставка ягоды из-за негативного влияния погодных условий в ключевых районах выращивания.

По сравнению с прошлой рабочей неделей (6-12 мая), цены на клубнику выросли на 37%, достигая уровня от 50 до 80 грн/кг. Участники рынка считают, что ажиотаж вокруг клубники связан с очень низким предложением на рынке, хотя сезон ягоды с открытой почвы в южных и западных областях уже начался.

Сейчас клубника в Украине продается на 48% дешевле, чем в прошлом году, но многие важные игроки рынка считают, что цены могут вскоре снизиться. Они утверждают, что эта возможность связана со стабилизацией погодных условий, что приведет к увеличению предложения.

Цены на клубнику в магазинах

По данным "Минфина", средняя цена на клубнику в мае составляет 89,99 грн/кг. В то время как супермаркеты продают ягоду по значительно более высокому ценнику. В частности:

METRO – 265,10 грн/кг;

NOVUS – 159,98 грн/кг;

Фора – 279, 60 грн/кг;

Сильпо – 189 грн/кг;

Varus – 149,90 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в сети распространяется видео с одного из рынков, на котором черешню продают по 1600 грн/кг. Утверждается, что снято видео в Ивано-Франковске. Впрочем, сорт черешни не указывается, поэтому можно предположить, что она является элитной импортной.

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