В Украине на рынке черешню продают по 1600 грн/кг: где увидели "заоблачную" цену. Видео

В сети распространяется видео с одного из рынков, на котором черешню продают по 1 600 грн/кг. Утверждается, что снято видео в Ивано-Франковске. Впрочем, сорт черешни не указывается, а потому можно предположить что она является элитной импортной. Ведь украинский фрукт продают, к примеру, на крупном оптовом рынке в среднем по 130 грн/кг.

"Ого, черешня по 1 600 грн на рынках? Именно столько стоят фрукты в Ивано-Франковске. Я лично в шоке, а какие цены на черешню видели вы?", – говорится в подписи к видео с дорогой черешней.

При этом стоит признать, продаваемый за 1 600 грн/кг фрукт внешне имеет "презентабельный товарный" вид. Так, черешни крупные и имеют насыщенный цвет.

Украинская черешня намного дешевле

Впрочем, есть основания предполагать, что показанная в видео черешня относится к какому-либо дорогому импортному сорту. Ведь, к примеру, на одном из крупнейших оптовых рынков "Шувар" украинский фрукт продают в среднем по 130 грн/кг. При этом можно встретить и меньшие цены – к примеру, по 100 грн.

По приблизительно такой же цене продают черешню и украинцы. К примеру, на популярной платформе онлайн-объявлений фрукты, как утверждается, нового урожая можно купить как по 150 грн/кг, так и по 85 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине подешевели продукты питания. Так, с апреля-2023 по апрель-2024 цены снизились на 0,8%, однако, к примеру конкретно на яйца – сразу на 41,9%. Впрочем, некоторые позиции наоборот, подорожали.

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