В Украине создали новую услугу для бизнеса: как воспользоваться предпринимателям

В Украине онлайн-платформу "Пульс", служащую для сбора отзывов от бизнеса о взаимодействии с государством, интегрировали в Единый кабинет налогоплательщиков. Это позволит государству получать объективную картину уровня сервиса и оперативно реагировать на нужды бизнеса.

Видео дня

Об этом заявил заместитель министра экономики по цифровой трансформации Александр Циборт. Он подчеркнул, что это позволит предпринимателям оценить качество государственных услуг и сообщать о проблемах.

"Сегодня мы делаем еще один важный шаг – интегрируем "Пульс" в Единый кабинет налогоплательщиков. Это усилит цифровую трансформацию, улучшит государственные сервисы и будет способствовать развитию бизнес-среды", – сказал Цибор.

Отзывы от предпринимателей будут цифровизированы и станут основой нового Entrepreneur Satisfaction Score (Индекс удовлетворенности предпринимателей) – инструмента для улучшения госуслуг. Чтобы предоставить отзыв, нужно:

Авторизоваться в Кабинете налогоплательщика.

Оценить качество взаимодействия с госорганами.

В случае проблем оставить обращение на pulse.gov.ua.

Если оценка не дана сразу, система напомнит об этом через неделю и далее ежемесячно.

"Бизнес получает возможность оставлять отзывы и оценки государственных услуг прямо в кабинете налогоплательщика. Это около 6 миллионов пользователей. Соответственно, у нас будет более масштабная картина для понимания настроений предпринимателей. Отзывы предпринимателей будут анализироваться, а системные проблемы передаваться в соответствующие органы для рассмотрения и исправления", – добавил Александр Циборт.

Также OBOZ.UA ранее сообщал, что Украина запустила комплексную услугу для предпринимателей е-Предприниматель на портале Действие, которая позволяет оформить десять различных услуг по одному заявлению онлайн за 15-40 минут. Этот сервис направлен на упрощение ведения бизнеса, охватывает разные виды малого бизнеса и устраняет потребность в бумажной работе и очередях. Услуга включает регистрацию и переход на упрощенную систему налогообложения, регистрацию ФЛП, представление вакансий и другие функции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!