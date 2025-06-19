В Украине сократились на 60% посевы ключевой сельхозкультуры: фермеры предупредили о возможном дефиците

В Украине резко сократились объемы посевов ржи – под урожай 2025 года было засеяно 68,1 тыс. га посевных площадей. Это на 3% меньше, чем в прошлом году, но сразу на 60% меньше, чем до полномасштабного вторжения. Поэтому дефицит ржи, который ощущается уже сейчас, сохранится и в следующем сезоне.

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Об этом заявила руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин. "В этом году посевы ржи сократились на 60%, если сравнивать с довоенными показателями. Однако это лишь на 3% меньше предыдущего периода", – отметила Литвин.

По данным УКАБ, в 2021 году было выращено 593 тыс. т ржи, из них 344 тыс. т использовали на потребление, а 137 тыс. т было продано за границу. В 2024 году производство ржи составило 218 тысяч тонн, но следует учитывать, что в Украине сократился фонд потребления этого зерна.

Кроме того, в прошлом году практически отсутствовал экспорт: по результатам 11 месяцев 2024/25 маркетингового года Украина продала за границу лишь 10,7 тыс. т ржи. Основные объемы ржи были экспортированы сразу после сбора урожая.

Также 0,6 тыс. т было импортировано. Рожь завозили в основном уже под конец сезона – в мае 2025 года.

"По сравнению с предыдущим годом, посевные площади под рожью сократились не существенно. Поэтому потенциально говорить о полном отсутствии украинской ржи в хлебопекарной отрасли оснований нет. Однако, если отрасль в текущем сезоне испытывала дефицит ржи и ржаной муки, то, к сожалению, есть все основания, что тенденция сохранится и в следующем маркетинговом году", – Светлана Литвин.

Из магазинов может пропасть ржаной хлеб?

Директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский предупредил о возможном дефиците ржи в Украине. Он назвал ситуацию критической, поскольку уже сейчас часть муки украинские хлебопеки импортируют из Польши и стран Балтии.

Из-за нерентабельности отечественные аграрии не хотят выращивать эту культуру. Поэтому цена на рожь выросла почти вдвое за последний год: с 6-7 тыс. грн за тонну в 2024 году, до 12-14 тыс. грн за тонну в мае 2025-го. Аналогичный рост наблюдается и на рынке ржаной муки: с 10 тыс. грн до 18-20 тыс. грн за тонну год к году.

На этом фоне логичным выглядит стремительное подорожание ржаного хлеба или даже исчезновение его с прилавков из-за нерентабельности. Поэтому украинцам следует готовиться, что цены на ржаной хлеб увеличатся до рекордных 40-50 грн за буханку.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2025 году произведут наименьший объем пшеницы за последние 5 лет. Причина – военные действия. В то же время, в Европейском Союзе ожидают урожай пшеницы на уровне 135,5 млн тонн – что на 12% больше показателя прошлого года.

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