В Украине снизилась цена на популярную сезонную ягоду: какая стоимость

На оптовом рынке "Шувар" черешня стоит от 100 до 140 грн за килограмм, что значительно меньше по сравнению с началом сезона, когда средняя цена составила 175 грн за килограмм. Однако цены в супермаркетах до сих пор держат высокую планку и варьируются от 114 до 320 грн за килограмм в зависимости от качества и логистических факторов.

Об этом OBOZ.UA сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар". Основными регионами, где выращивают черешню, являются Закарпатье, Буковина, а также южные области Украины, включая Херсонщину и Одесщину.

Первые партии черешни в основном происходят из Закарпатской области, что объясняет раннее начало сезона в 2024 году. Благодаря благоприятным погодным условиям в этом году сезон украинской черешни стартовал почти на три недели раньше обычного.

В начале сезона стоимость черешни была на 16% ниже, чем в прошлом году. Этот факт, а также раннее начало сезона, способствовали росту спроса на черешню. Нынешняя ценовая ситуация выгодна как для потребителей, так и для производителей, поскольку стабильные цены обеспечивают доступность продукта для широкого круга покупателей.

Прогнозируется, что цена на черешню будет колебаться в зависимости от качества и количества урожая, а также погодных условий и логистических факторов. В частности погодные условия могут определять ценовую политику на рынке.

Цены на черешню

Пока не все магазины получили поставки черешни, однако некоторые уже начинают выставлять ее на продажу. Ожидается, что по мере увеличения поставок цены могут изменяться, но средняя цена составляет около 180 грн за килограмм. В частности:

METRO – 299,90 грн\кг;

Varus – 189 грн/кг;

Auchan – 119,90 грн\кг;

Сильпо – 320,90 грн/кг;

На рынках ягоду продают дешевле – в среднем по 150–190 грн/кг. Да:

на рынке "Столичный" килограмм черешни стоит в среднем 190 грн/кг. При этом цены колеблются от 150 до 230 грн.;

При этом цены колеблются от на рынке "Шувар" – 159,60 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на огурцы весеннего урожая продолжают рекордно снижаться. Теплицы только через неделю обвалили свои расценки на 28% и поставляют овощи по 20-60 грн/кг. "С рук" на городских рынках огурцы продают по 35-65 грн/кг.

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