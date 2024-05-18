В Украине резко упали цены на некоторые продукты, но подорожала электроэнергия: озвучена динамика

В Украине по сравнению с апрелем 2023-го за год цены на яйца упали на 41,9%, также значительно подешевели масло, сахар и овощи. Больше всего подорожала электроэнергия: цена за указанный период выросла на 69,7%.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. Так, в целом продукты питания и безалкогольные напитки за год подешевели на 0,5%. Среди подорожавших продуктов:

хлеб +5,7%

мясо и мясопродукты +4,2

рыба и продукты из рыбы +5,1

молоко +9,3

сыр и мягкий сыр +7,8

масло +14,9

Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали всего на 8%. Одежда и обувь в среднем подешевели на 6,2%. Стоимость коммунальных услуг почти не изменилась (кроме электроэнергии). В то время как свет подорожал сразу на 69,7%.

Отметим, инфляция на потребительском рынке в апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024 года составила 0,2%, с начала года – 1,4%. Базовая инфляция в апреле 2024 по сравнению с мартом 2024 составила 0,7%, с начала года – 2,5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Украине подешевели основные продукты питания. С апреля-2023 по апрель-2024 цены снизились на 0,8%, однако, например именно на яйца – одновременно на 41,9%. Впрочем, некоторые позиции, напротив, подорожали.

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