В Украине резко упали цены на некоторые продукты, но подорожала электроэнергия: озвучена динамика
В Украине по сравнению с апрелем 2023-го за год цены на яйца упали на 41,9%, также значительно подешевели масло, сахар и овощи. Больше всего подорожала электроэнергия: цена за указанный период выросла на 69,7%.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. Так, в целом продукты питания и безалкогольные напитки за год подешевели на 0,5%. Среди подорожавших продуктов:
- хлеб +5,7%
- мясо и мясопродукты +4,2
- рыба и продукты из рыбы +5,1
- молоко +9,3
- сыр и мягкий сыр +7,8
- масло +14,9
Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали всего на 8%. Одежда и обувь в среднем подешевели на 6,2%. Стоимость коммунальных услуг почти не изменилась (кроме электроэнергии). В то время как свет подорожал сразу на 69,7%.
Отметим, инфляция на потребительском рынке в апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024 года составила 0,2%, с начала года – 1,4%. Базовая инфляция в апреле 2024 по сравнению с мартом 2024 составила 0,7%, с начала года – 2,5%.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Украине подешевели основные продукты питания. С апреля-2023 по апрель-2024 цены снизились на 0,8%, однако, например именно на яйца – одновременно на 41,9%. Впрочем, некоторые позиции, напротив, подорожали.
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