В Украине резко упали цены на импортный продукт: сколько стоит килограмм
В Украине решили переписать цены на импортные помидоры. Из-за снижения спроса и качества продукции, завозимой в страну, стоимость овоща за неделю уменьшилась на 11%.
Об этом сообщили эксперты EastFruit. Они объясняют, что на прошлой неделе цены на турецкие томаты заметно повысились. Поэтому спрос на этот товар резко снизился, потому на этой неделе в продажу поступали лишь одиночные партии местных тепличных овощей.
"Предложение импортных помидоров на украинском рынке продолжало постепенно увеличиваться, что и стало основной причиной снижения цен в этом сегменте. Так, на сегодняшний день тепличные томаты поступают в продажу по 70–80 грн/кг", – объясняют аналитики.
Они отмечают, что такая цена в среднем на 11% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели. Впрочем, это все еще на 53% дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.
"Главной причиной негативного ценового тренда в сегменте тепличных томатов производители называют резкое снижение спроса на эту продукцию, а также качество предлагаемых овощей", – отмечают эксперты.
В компаниях-импортерах не исключают возможность дальнейшего снижения цен на томаты. Если темпы реализации продукции не возрастут, трейдеры будут вынуждены уступать в цене, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах.
Сколько стоят помидоры в украинских супермаркетах
Согласно данным "Минфина", средняя стоимость помидоров в Украине составляет 133,73 грн/кг. Это заметно дороже, чем в октябре, когда их продавали за 105,29 грн/кг. цены:
- "Эко-маркет" – 109,90 грн/кг;
- Metro – 103,90 грн/кг;
- АТБ – 94.89 грн/кг;
- Novus – 109,00 грн/кг;
- "Фора" – 104,90 грн/кг.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что повышение налогов в Украине может привести к тому, что украинские товары станут дороже импортных, создавая неблагоприятные условия для отечественных производителей. Последствия этого решения уже ощущаются посредством роста цен и инфляционного давления, которое, по прогнозам экспертов, будет продолжаться и в 2025 году.
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