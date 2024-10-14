В Украине резко упали продажи новых авто: какие модели самые популярные

Через год в Украине упали продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте. Самыми популярными моделями авто стали Toyota RAV-4, Mazda CX и Hyundai Tucson.

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Об этом сообщает Укравтопром. Аналитики констатируют, что в сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тысячи новых легковушек.

Из этого количества 64% легковых автомобилей было продано частным клиентам, что на 7% меньше, чем в сентябре 2023 года. В пятерку самых популярных вошли следующие машины:

Toyota RAV-4 – 241 единиц;

Mazda CX – 145 единиц;

Hyundai Tucson – 115 единиц;

Zeekr 001 – 103 единиц;

KIA Sportage – 99 единиц.

В то же время 36% впервые зарегистрированных в Украине легковых автомобилей приобрели юрлица. В целом продажи юрлицам выросли на 15%. Чаще всего украинские компании покупали такие модели легковушек: Одновременно продажи юрлицам выросли на 15%.

Renault Duster – 413 единиц;

Toyota Hilux – 140 единиц;

Skoda Octavia – 91 единиц;

Skoda Karoq – 87 единиц;

Skoda Kodiaq – 69 единиц.

В сентябре 2024 года рынок новых авто в Украине остыл, показав снижение на 30% после августовского всплеска, связанного опасениями потребителей относительно повышения налогов на первую регистрацию транспортных средств. Кроме того, украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных авто из-за рубежа, что является одним из самых низких показателей в этом году – более низкий показатель был лишь в январе, когда сезонный спад и медленное возобновление рынка после новогодних праздников повлияли на количество приобретений. По сравнению с сентябрем прошлого года количество регистраций сократилось на 19%. Бессменным лидером среди ввозимых подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января 2025 года изменится ряд условий международного автострахования "Зеленая карта". В частности, действие договоров будет начинаться не ранее следующего дня после их заключения.

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