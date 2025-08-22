В Украине резко подешевел самый популярный фрукт: сколько теперь стоит килограмм

В Украине стремительно снижаются цены на яблоки нового урожая. Производители уже отпускают фрукты оптом по 35-45 грн за 1 килограмм. Таким образом с начала недели (18-24 августа) цены упали уже на 12%.

Об этом сообщает EastFruit. Основной причиной падения стоимости яблок производители называют практически полное отсутствие спроса на яблоки летних сортов урожая 2025 года.

Что происходит с ценами на яблоки?

Отмечается, что с начала текущей недели стоимость яблок нового урожая снизилась в среднем на 12%. Таким образом, производители реализуют эти в фрукты в диапазоне 35-45 грн/кг. Цены зависят как от сорта, так и от объемов предлагаемых партий.

К тому же, большинство оптовых компаний и торговых сетей продолжают продавать прошлогодние яблоки, в частности производства Польши. Снижение стоимости яблок аналитики объясняют двумя факторами:

сезонным увеличением предложения яблока из украинских хозяйств;

из украинских хозяйств; довольно невысоким спросом на продукцию, как местных оптовиков, так и экспортеров.

Но несмотря на снижение цены, яблоки в Украине сейчас поступают в продажу в среднем в 2,2 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Почему дешевых яблок не будет

Яблоки – одни из самых любимых плодов у украинцев, и именно в период сбора урожая они обычно стоят дешевле. Но ожидать дешевых яблок зимой украинцам не стоит – из-за высоких затрат на хранение и ограниченного количества качественных фруктов они могут подорожать до 70-80 грн/кг.

Об этом предупредил эксперт Владимир Печко. По его словам, в конце лета на рынок массово поступает новый урожай, что закономерно приводит к удешевлению. В ближайшие недели цены на украинские яблоки могут снизиться до 30-40 гривен за килограмм, что станет самым выгодным предложением для потребителей в этом сезоне.

Сколько стоят яблоки в супермаркетах

Согласно данным "Минфина", средняя цена на яблоки по состоянию на 22 августа 2025 года составляет 62,90 грн/кг. А собственный анализ OBOZ.UA показал, что цены на самые доступные сорта фрукта в крупнейших торговых сетях страны варьируются от 51,95 до 69,00 грн/кг, в частности их продают в таких супермаркетах:

Metro – 62,30 грн/кг;

"Фора" – 54,90 грн/кг;

АТБ – 51,95 грн/кг;

Auchan – 59,00 грн/кг;

"Сильпо" – 69,00 грн/кг;

Novus – 59,99 грн/кг;

Varus – 49,90 грн/кг;

Мегамаркет – 59,90 грн/кг.

