В Украине резко подешевел картофель: что происходит с ценами

На украинском рынке картофеля произошла очередная волна падения цен – переизбыток предложения и пассивность покупателей заставляют фермеры пересматривать прайсы в сторону снижения. Потому за неделю стоимость овоща упала на 15% и теперь колеблется в диапазоне 5-11 грн за килограмм.

Видео дня

Такие данные обнародовали аналитики проекта EastFruit. Они называють текущие цены одними из самых низких за последние сезоны.

Какова ситуация на рынке

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, вызвавших "ценовое пике" в разгар весны. Среди них:

Погодные условия и логистика хранилищ. Резкое потепление заставило аграриев ускорить распродажу запасов. Поскольку значительная часть урожая хранится в неприспособленных помещениях, качество овощей начало стремительно портиться. Чтобы избежать полной потери товара, производители массово выводят объемы на рынок.

Доминирование некондиции. Большинство доступной сегодня продукции имеет низкие качественные характеристики. Это создает избыточное давление на рынок, где предложение значительно превышает реальные потребности потребителей.

Низкая активность покупателей. Несмотря на привлекательные цены, темпы реализации остаются вялыми. Розничные сети и оптовые закупщики не спешат формировать большие запасы, ожидая дальнейшего удешевления или появления ранней продукции.

Статистика свидетельствует о драматическом разрыве с прошлым годом: сейчас картофель реализуется в среднем на 62% дешевле, чем в марте 2025 года. Прогнозы аналитиков относительно весеннего подорожания пока не оправдываются — рынок остается "профицитным", а ценовой тренд — нисходящим.

Когда вырастут цены

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отмечает, что самые популярные овощи сейчас в целом торгуются по низким ценам, а некоторые культуры – вообще на уровне себестоимости. По его данным, средняя цена на картофель, морковь, свеклу, лук и капусту – 10 грн/кг, а цена от фермера с поля – примерно 6-7 грн/кг, пишет agronews.ua.

"В начале 2025 года аграрии засеяли много площадей овощными культурами, таким образом мы получили значительное перепроизводство, при этом спрос проседает. Потому что на более дорогие нишевые овощи и фрукты он больше коррелирует с уровнем покупательной способности потребителя. Корреляция спроса на борщевой набор все же меньше, поскольку это базовые овощи. Прослеживается спад потребления, возможно, связанный с уменьшением количества населения", – объясняет Баштанник.

Несмотря на все факторы для роста цен – инфляцию, рост курса доллара, девальвацию гривны – стоимость базовых овощей не растет из-за слишком большого предложения на рынке. В будущем цены тоже существенно не вырастут, поскольку из-за наступления весны фермеры вынуждены распродавать остатки прошлогодних урожаев. Впрочем, на нынешние овощи цены могут быть выше.

"Цены на борщевой набор вырастут вследствие более высокой себестоимости, инфляции и уменьшения площадей под овощными в этом сезоне. Тот, кто посеял в прошлом году капусту и сегодня продает ее по 5 грн/кг, недоволен и, очевидно, второй раз сеять не будет", – объясняет Тарас Баштанник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!