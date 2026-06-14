В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца. Ныне крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 3,57 грн штука (35,7 грн/десяток), что сразу на 2,35 грн/шт. (23,5 грн/десяток) ниже, чем было в середине мая. В экспертной же среде такие колебания объясняют сочетанием нескольких факторов – в частности, сезонностью.

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Согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети продают нефасованные яйца по 2,98-5, грн/шт. (29,8-50 грн/десяток). В частности:

Auchan – 3,1 грн/шт. (31 грн/десяток);

"Фора" – 2,98 грн/шт (29,8 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 3,19 грн/шт. (31,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5 грн/шт. (50 грн/десяток).

Почему яйца так резко подешевели

В целом же, по словам генеральный директор одной из компаний-производителей яиц Юлии Флеровой, резкие колебания цен на яйца всегда влекут за собой сочетание нескольких факторов, говорится в материале журнала "Наше птицеводство". Прежде всего, отметила она, речь идет о сезонности.

Дело в том, объяснила Флерова, что зимой производство яиц в домохозяйствах значительно снижается. А это:

создает дефицит на рынке;

подталкивает цены вверх.

В то же время, в периоды роста предложения цена может так же быстро корректироваться вниз. Т.е., при высоком предложении яйца дешевеют.

Второй фактор – себестоимость. Прежде всего, цены на корма и энергоресурсы.

"Поскольку корма формируют до 60-70% себестоимости производства яиц, какие-либо колебания стоимости зерна мгновенно влияют на рынок. То же касается энергии, которая критическая для непрерывности производства", – объяснила Флерова.

Третьим фактором, по ее словам, является экспортная активность. Ведь при открытии или активизации внешних рынков:

часть продукции переориентируется на экспорт;

это может сократить предложение внутри страны и дополнительно давить на цены.

"Рынок яйца в целом очень чувствителен и быстро реагирует на любые изменения. Здесь короткий производственный цикл, поэтому даже незначительный дисбаланс между спросом и предложением может достаточно быстро трансформироваться в заметные ценовые колебания", – резюмировала Флерова.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, из-за массового поступления помидоров из летних теплиц украинские производители снизили отпускные цены в среднем на 15%. Сейчас томаты продаются в супермаркете по 113-149 грн/кг.

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