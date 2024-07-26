В Украине резко переписали цены на популярный продукт: сколько стоит на рынке

В Украине ощутимо подешевели арбузы. Так, в июле 2024 года средняя цена на этот продукт снизилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – с 24,5 до 16,5 грн/кг.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила: снижение обусловлено несколькими факторами. В частности:

Отличным урожаем в Закарпатье и Одесской области, где благоприятные погодные условия и увеличение площадей под арбузами "привели к большему количеству продукции на рынке, что способствует снижению цен".

Импорту.

"Значительный объем импортируемых арбузов из Турции и Греции. Импорт арбузов из Турции вырос на 10%, а из Греции – на 8%, что позволило удерживать цены на низком уровне", – объяснила Попович.

Спросу, который сейчас оценивается как невысокий из-за дождливой погоды. Что также способствует снижению цен.

"Эти факторы демонстрируют активную конкурентную борьбу и стабильное насыщение рынка арбузами. Что способствует снижению цен на этот продукт в июле 2024 года", – резюмировала Попович.

Какие цены в супермаркетах

В супермаркетах же 26 июля, согласно мониторингу OBOZ.UA, арбузы стоят в среднем 17,11 грн/кг. В отдельных же сетях цены колеблются от 14,99 до до 19,9 грн/кг. В частности:

Metro – 16,54 грн/кг;

ЕКОмаркет – 19,9 грн/кг;

Megamarket – 16,99 грн/кг;

Novus – 14,99 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители накрыли подпольный цех по изготовлению фальсифицированного кофе. Фигурант обустроил в Одессе помещение, где в антисанитарных условиях фасовал кофейное сырье в упаковки с айдентикой мировых брендов. Свою продукцию он распространял в интернете, а также в местных торговых точках и рынках региона.

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