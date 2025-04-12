В Украине из-за похолодания подорожают овощи и фрукты: возникнут проблемы с урожаем

В Украине похолодание приведет к ощутимому удорожанию овощей. В первую очередь речь идет об огурцах, помидорах и переце. При этом резкого роста цен не стоит ожидать: частично проблемы с украинским урожаем компенсирует импортная продукция.

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Об этом КИЕВ24 рассказал глава Союза украинского крестьянства Иван Томич. "Пауза с холодами повлияла в целом на овощные культуры: огурец, помидоры, перец и другие ранние. Бедет смещение созревания этих плодов, а это, безусловно, отразится в ценовой политике. Будет рост", – пояснил он.

При этом сейчас оценить, каким будет подорожание, сложно. Частично удорожание может быть компенсировано импортной продукцией. При этом Украина уже сейчас зависима от импорта овощей из других стран.

"В процентах говорить о росте - это практически нереально. То, еще подорожание будет. Безусловно, овощи недешевы и мы сейчас становимся в значительной степени импортозависимыми. Здесь ситуация складывается таким образом, что слишком резкого подорожания не будет за счет того, что будет импорт. Баланс все же будет. Хотя надо откровенно сказать, что подорожание будет", - сказал он.

Отметим, издание Forbes отмечает, что из-за весенних заморозков Украина может потерять 30-80% урожая абрикосов и персиков. Температура воздуха в регионах Украины в апреле опускалась до -6℃. Для уже цветущих абрикосов – это критическая температура.

Главный агроном сельскохозяйственного предприятия из Одесской области Максим Бойко отметил, что погибли до 80% абрикосового цвета, персики пострадали на 90%. Стоимость этих фруктов может возрасти в четыре раза. Но пока оценивать ущерб еще рано, ведь в Украину весной несколько раз будут возвращаться заморозки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине снизилась цена на импортные помидоры. Тепличный томат производства Турции поступает в продажу по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле недели ранее.

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