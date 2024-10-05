В Украине резко переписали цены на один из самых популярных продуктов: что будет дальше

В Украине намечается рост стоимости столовой свеклы. Несмотря на довольно низкую активность в этом сегменте на рынке, большинство фермерских предприятий пересмотрели цены, в результате чего они выросли на 20% за неделю.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Зависимо от качества, объема партии и региона производства, стоимость свеклы составляет 10-14 грн/кг. Но на прошлой неделе производители корнеплода отпускали его по оптовой цене 8-12 грн/кг, причем реализация осуществлялась стабильными темпами.

"Основным фактором удорожания в данном сегменте стало то, что большинство хозяйств приостанавливают продажи свеклы в ожидании улучшения ценовой ситуации на рынке и отправляют основной объем урожая на хранение. К реализации они предлагают только излишки, в результате чего общее предложение корнеплодов на рынке стало сокращаться", – утверждают аналитики рынка аграрной продукции.

Нынешние цены на свеклу в Украине в среднем вдвое превышают прошлогодние за аналогичное время, но производители не исключают, что роста цен может быть временным явлением. Эксперты допускают, что при дальнейшем удорожании фермеры могут начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и снизит цены на эту продукцию в целом.

Почем продают свеклу в супермаркетах

Высокие цены на свеклу от производителей пока что не достигли конечных потребителей. По данным "Минфин", средняя стоимость свеклы в крупнейших торговых сетях Украины составляет 15,65 грн/кг, что даже меньше, чем было в сентябре (26,32 грн/кг).

Auchan – 15,50 грн;

Metro – 13,94 грн

Megamarket – 17,50 грн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о массовом повышении цен в Украине. В Минэкономики это связывают с удорожанием электроэнергии, дефицитом рабочей силы и неопределенностью из-за войны. Ситуация хоть и остается под контролем, но риски дальнейшего роста цен сохраняются.

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