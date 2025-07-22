В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит

По состоянию на июль 2025 года цены на картофель в Украине упали до 11–18 грн/кг, что на 10% меньше, чем неделю назад. Аналитики прогнозируют, что стоимость продолжит снижаться из-за роста предложения на рынке.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. По словам производителей, главными факторами снижения стоимости являются благоприятные погодные условия, способствовавшие массовому старту уборочной кампании в большинстве регионов Украины.

Как результат, на рынке стремительно выросло предложение картофеля, что неизбежно давит на цены. Кроме того, качество раннего картофеля часто не соответствует высоким стандартам, клубень может быть мелким, иметь механические повреждения или неустойчивую кожуру, это также негативно влияет на ценовую динамику.

Сейчас фермеры реализуют картофель по цене 11-18 грн/кг, что свидетельствует о ярко выраженном сезонном характере ценовой ситуации. Чем ближе к осени, тем большими будут объемы предложения, а следовательно, вероятно дальнейшее снижение стоимости.

Аналитики не исключают, что снижение цен продолжится, поскольку спрос пока не успевает за предложением. Даже несмотря на то, что в прошлом году в июле картофель стоил дешевле, нынешний тренд сохранения высоких объемов урожая может усилить давление на рынок.

При этом фермеры могут нести убытки, если цены продолжат снижаться, а реализация будет медленной. Такая ситуация может привести к сокращению площадей под картофелем уже в следующем сезоне, что в свою очередь повлияет на структуру внутреннего рынка.

Цены на картофель в супермаркетах

Как свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного OBOZ.UA, по состоянию на 22 июля картофель в крупных супермаркетах продается в среднем по 24,6 грн/кг. Основные продуктовые сети установили следующие расценки:

"Сильпо" – 27 грн/кг;

"АТБ" – 19,95 грн/кг;

"Фора" – 19,49 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно выросли цены на одну из самых популярных летних ягод – черешню. За неделю стоимость, по которой садоводы отгружают ягоду, подскочила на 10%, что вскоре скажется и на розничных расценках. Главная причина подорожания – окончание сезона черешни.

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