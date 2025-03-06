В Украине существенно выросли цены на ключевой продукт: какая причина

В Украине подорожало подсолнечное масло – в супермаркетах стоимость разных марок сейчас на 1,16-3,32 грн превышает среднюю цену февраля и достигает 75,02-80,8 грн/бутылка 850 мл. Причин же в этого в экспертной среде видят несколько – в частности, повышение стоимости семян.

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Как объяснили в Ukrainian Agribusiness Club, стоимость семян составляет значительную часть себестоимости продукции. Также, отмечается, на подорожание масла повлияли:

ростом мирового спроса;

колебания цен на нефть.

В целом же, по данным "Минфина", стоимость продукта растет уже несколько месяцев. Так:

масло "Олейна" рафинированное (бутылка 850 мл) начало дорожать в декабре-2024 – и с тех пор его цена выросла на 9,15 грн;

стоимость масла "Щедрый Дар" рафинированное (бутылка 850 мл) начала расти в сентябре-2024 – и с тех пор оно подорожало на 20,44 грн.

Сколько стоит подсолнечное масло в супермаркетах

В целом же, крупные супермаркеты продают масло "Олейна" рафинированное (бутылка 850 мл) по средней цене 75,02 грн. При этом в отдельных сетях цены колеблются от 68,9 до 81,4 грн. В частности:

Auchan – 68,9 грн;

Novus – 74,89 грн;

Metro – 74,9 грн;

Megamarket – 81,4 грн.

Масло "Щедрый Дар" рафинированное (бутылка 850 мл) продают по средней цене 80,8 грн. Отдельніе же сети віставили цены от 79,2 до 83,99 грн. Так:

Novus – 83,99 грн;

Auchan – 79,2 грн;

Metro – 79,2 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине повысили цены на яйца. Вечером 5 марта супермаркеты продавали фасованные яйца марки "Ясенсвит" в среднем по 68,2 грн/десяток. Это на 1,58 грн выше средней цены февраля.

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