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В Украине существенно выросли цены на ключевой продукт: какая причина

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
2,9 т.
В Украине резко подорожало подсолнечное масло

В Украине подорожало подсолнечное масло – в супермаркетах стоимость разных марок сейчас на 1,16-3,32 грн превышает среднюю цену февраля и достигает 75,02-80,8 грн/бутылка 850 мл. Причин же в этого в экспертной среде видят несколько – в частности, повышение стоимости семян.

Видео дня

Как объяснили в Ukrainian Agribusiness Club, стоимость семян составляет значительную часть себестоимости продукции. Также, отмечается, на подорожание масла повлияли:

  • ростом мирового спроса;
  • колебания цен на нефть.

В целом же, по данным "Минфина", стоимость продукта растет уже несколько месяцев. Так:

  • масло "Олейна" рафинированное (бутылка 850 мл) начало дорожать в декабре-2024 – и с тех пор его цена выросла на 9,15 грн;
В Украине значительно подорожало масло Олейна
  • стоимость масла "Щедрый Дар" рафинированное (бутылка 850 мл) начала расти в сентябре-2024 – и с тех пор оно подорожало на 20,44 грн.
Стоимость масла Щедрый Дар сильно выросла

Сколько стоит подсолнечное масло в супермаркетах

В целом же, крупные супермаркеты продают масло "Олейна" рафинированное (бутылка 850 мл) по средней цене 75,02 грн. При этом в отдельных сетях цены колеблются от 68,9 до 81,4 грн. В частности:

  • Auchan – 68,9 грн;
  • Novus – 74,89 грн;
Сколько стоит масло Олейна в Novus
  • Metro – 74,9 грн;
  • Megamarket – 81,4 грн.
Сколько стоит подсолнечное масло в супермаркетах

Масло "Щедрый Дар" рафинированное (бутылка 850 мл) продают по средней цене 80,8 грн. Отдельніе же сети віставили цены от 79,2 до 83,99 грн. Так:

  • Novus – 83,99 грн;
  • Auchan – 79,2 грн;
Стоимость масла Щедрый Дар в Auchan
  • Metro – 79,2 грн.
Сколько стоит подсолнечное масло Щедрый Дар

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине повысили цены на яйца. Вечером 5 марта супермаркеты продавали фасованные яйца марки "Ясенсвит" в среднем по 68,2 грн/десяток. Это на 1,58 грн выше средней цены февраля.

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