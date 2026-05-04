В Украине резко переписали цены на аренду 1-комнатных квартир: сколько теперь стоит

В большинстве крупных городов Украины подорожала аренда 1-комнатных квартир. Больше всего – в Запорожье, где за последние 6 месяцев стоимость съема такого жилья повысилась сразу на 65%, до 8 250 грн (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

Также значительно подорожала аренда в Харькове. По данным аналитиков крупного профильного портала, на конец апреля цены здесь повысили на 63% – до средних 6 500 грн.

Сразу на 32% выросли цены в Ивано-Франковске. А в Черкассах – на 30%.

В Тернополе и Виннице аренда подорожала на 27%. А кроме того:

в Одессе – на 22%;

в Хмельницком – на 20%;

в Ужгороде – на 18%;

в Николаеве – на 17%;

в Кропивницком и Житомире – на 14%;

во Львове и Луцке – на 11%;

в Полтаве – на 5%;

в Ривне – на 4%;

в Киеве – на 3%.

Снизили же цены только в 2-х городах. Ими стали:

Сумы – сразу на 22%.

Днепр – 5%.

В остальных же городах изменений не произошло.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 6 500 до 22 200 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 22 200 грн. А также в:

Львове – 18 600 грн.

Ивано-Франковске – 17 800 грн.

Киеве – 17 500 грн.

Луцке, Черновцах – 15 500 грн;

Виннице – 14 000 грн.

Дешевле всего – в Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 6 500 грн.

Украинцы отказываются от покупки квартир

В то же время, рассказали на одном из профильных порталов для поиска недвижимости, украинцы все чаще выбирают частные дома вместо квартир. Причина – автономность и безопасность.

По данным специалистов, в 2025 в Украине сдали в эксплуатацию 37,1 тыс. 1-квартирных индивидуальных домов. Что составило 31,5% от общего количества завершенных объектов.

В то же время, в 2024 году на частный сектор пришлось 35,7 тыс. домов – или 30% от общего количества сданного жилья. Таким образом, констатируется, в Украине наметился тренд на предпочтение домов квартирам.

При этом подчеркивается: об изменении жилищных приоритетов свидетельствует и тот факт, что нынешнее увеличение объемов одноквартирных домов – не столько результат усилий индивидуальных застройщиков, сколько экспансия девелоперов в сегмент 1-квартирной застройки. Т.е., "профессиональные игроки, ранее строившие исключительно многоквартирные ЖК, все чаще концентрируются на формате коттеджных городков и таунхаусов".

